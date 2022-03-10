На «Новій пошті» можна отримати грошові перекази Western Union та Ria без комісії — Finance.ua

Як отримати міжнародний грошовий переказ у «Новій пошті»:
• повідомте оператору номер переказу, який вам назвав відправник грошей;
• назвіть прізвище, ім’я та країну відправника;
• надайте документи, що посвідчують вашу особу, та отримайте переказ готівкою в гривні.
Довідка Finance.ua:
раніше «Нова пошта» дозволила переводити в готівку гроші з банківської картки в будь-якому працюючому відділенні за наявності необхідної суми в касі;
окрім зняття готівки у відділеннях Нової пошти можна отримати повний спектр фінансових послуг: надіслати грошовий переказ рідним, поповнити мобільний рахунок, внести благодійний внесок на спецрахунок Збройних сил України, який відкрив Національний банк, а також у «Фонд Сергія Притули» та «Повернись живим» , які підтримують наших захисників і захисниць.