На «Новій пошті» можна отримати грошові перекази Western Union та Ria без комісії — Finance.ua

На «Новій пошті» можна отримати грошові перекази Western Union та Ria без комісії

На «Новій пошті» можна отримати грошові перекази Western Union та Ria без комісії

Відтепер знайомі або родичі з-за кордону можуть відправляти грошові перекази в Україну на «Нову пошту» без комісії через Western Union та Ria.

Про це повідомили у пресслужбі поштового оператора.

Пільгові умови будуть діяти до 31 березня.

Отримати міжнародні перекази Western Union та Ria можна у будь-якому працюючому відділенні «Нової пошти».

Перелік таких відділень постійно оновлюється на сайті ( список відділень ).

Як отримати міжнародний грошовий переказ у «Новій пошті»:

• повідомте оператору номер переказу, який вам назвав відправник грошей;

• назвіть прізвище, ім’я та країну відправника;

• надайте документи, що посвідчують вашу особу, та отримайте переказ готівкою в гривні.

Довідка Finance.ua:

раніше «Нова пошта» дозволила переводити в готівку гроші з банківської картки в будь-якому працюючому відділенні за наявності необхідної суми в касі;

окрім зняття готівки у відділеннях Нової пошти можна отримати повний спектр фінансових послуг: надіслати грошовий переказ рідним, поповнити мобільний рахунок, внести благодійний внесок на спецрахунок Збройних сил України, який відкрив Національний банк, а також у «Фонд Сергія Притули» та «Повернись живим» , які підтримують наших захисників і захисниць.



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