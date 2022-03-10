На «Новій пошті» можна отримати грошові перекази Western Union та Ria без комісії — Finance.ua
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На «Новій пошті» можна отримати грошові перекази Western Union та Ria без комісії

10.03.2022, 10:32Особисті фінанси
1978
На «Новій пошті» можна отримати грошові перекази Western Union та Ria без комісіїНа «Новій пошті» можна отримати грошові перекази Western Union та Ria без комісії
Відтепер знайомі або родичі з-за кордону можуть відправляти грошові перекази в Україну на «Нову пошту» без комісії через Western Union та Ria.
Про це повідомили у пресслужбі поштового оператора.
Пільгові умови будуть діяти до 31 березня.
Отримати міжнародні перекази Western Union та Ria можна у будь-якому працюючому відділенні «Нової пошти».
Перелік таких відділень постійно оновлюється на сайті (список відділень).
Як отримати міжнародний грошовий переказ у «Новій пошті»:
• повідомте оператору номер переказу, який вам назвав відправник грошей;
• назвіть прізвище, ім’я та країну відправника;
• надайте документи, що посвідчують вашу особу, та отримайте переказ готівкою в гривні.

Довідка Finance.ua:

  • раніше «Нова пошта» дозволила переводити в готівку гроші з банківської картки в будь-якому працюючому відділенні за наявності необхідної суми в касі;
  • окрім зняття готівки у відділеннях Нової пошти можна отримати повний спектр фінансових послуг: надіслати грошовий переказ рідним, поповнити мобільний рахунок, внести благодійний внесок на спецрахунок Збройних сил України, який відкрив Національний банк, а також у «Фонд Сергія Притули» та «Повернись живим» , які підтримують наших захисників і захисниць.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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