На найпопулярнішому курорті Хорватії заборонили заздалегідь займати пляжні місця — Finance.ua

У Макарська — одному з найвідвідуваніших хорватських курортів — місцева влада бореться з туристами. Йдеться про практику займати найкращі пляжні місця, залишаючи особисті речі на ніч.

Муніципальні служби збирають рушники, матраци і парасольки, покинуті уздовж берегової лінії, й відправляють на утилізацію.

Про це пише The Sun

Причини такого рішення

Останніми роками дедалі більше відпочивальників вдаються до практики резервування найкращих пляжних місць, залишаючи свої речі на піску на ніч. Ця стратегія, спрямована на забезпечення ідеального місця біля води, привернула увагу місцевої влади.

У відповідь на це чиновники запровадили нові правила. Рішення влади швидко показало ефективність — після перших вилучень кількість охочих залишати речі на ніч різко скоротилася.

На знімках видно, як туристи у прагненні зайняти найкращі місця на пляжі навантажують свої рушники камінням, щоб їх не зносило вітром. А на інших — вантажівки з рушниками та матрацами, які муніципальні служби збирають.

Влада розглядає можливість штрафувати відпочивальників, зазначаючи, що залишати «пляжний реквізит» заборонено.

Місцеві не в захваті від такої популярності

На курорті Макарська місцеві жителі висловлюють занепокоєння, що наплив туристів робить умови життя дедалі більш некомфортними.

У відповідь на ці проблеми міська влада запровадила і суворіші правила щодо оренди житла — квартири в житлових будинках можна здавати в оренду лише за одностайної згоди всіх сусідніх мешканців.

