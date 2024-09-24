На Львівщині пробурять дві свердловини — Finance.ua

На Львівщині пробурять дві свердловини Сьогодні 18:23 — Фондовий ринок

На Львівщині пробурять дві свердловини

ТОВ «Нафтогазбуріння» подало пропозицію на буріння двох свердловин «під ключ» для ПАТ «Укрнафта» на Верхньомасловецькому родовищі у Львівські області. Про це повідомляється у ExPro Daily Gas.

Тендер було оголошено 30 серпня 2024 р, а аукціон пройшов 18 вересня. Стартова ціна становила 159,95 млн грн (без ПДВ). У тендері взяла участь одна компанія — «Нафтогазбуріння» з пропозицією на 5 грн нижче стартової ціни. Наразі компанія очікує рішення «Укрнафти».

Роботи передбачають спорудження «під ключ» розвідувальних свердловин № 24 та № 26 на Верхньомасловецькому родовищі. Загальний термін виконання робіт не повинен перевищувати 176 діб. Обидві свердловини — похило-скеровані. Проектна глибина свердловини № 24 — 1 042 м, № 26 — 1 039 м.

«Нафтогазбуріння» планує здійснювати буріння буровим верстатом ZJ 40 китайського виробництва, вантажопідйомністю 225 т, придбаним у 2017 р. «Нафтогазбуріння» зареєстрована у 2016 р. у м. Київ. Керівник та засновник — Віталій Бонк. Виробнича база компанії знаходиться у м. Самбір. Першу свердловину компанія пробурила у 2019 р.

«Укрнафта» також провела ще один тендер на буріння «під ключ» свердловини № 50 Верхньомасловецького родовища. Однак, через відсутність пропозицій торги не відбулися.

minprom За матеріалами:

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