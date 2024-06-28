На Київщині викрито незаконний видобуток піску зі збитками понад 500 тисяч гривень — Finance.ua

На Київщині викрито незаконний видобуток піску зі збитками понад 500 тисяч гривень Сьогодні 11:14 — Кримінал

На Київщині викрито незаконний видобуток піску зі збитками понад 500 тисяч гривень

На Київщині викрили незаконний видобуток піску, який завдав державі збитків на понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляє Національна поліція.

На Київщині викрито незаконну діяльність, яка завдала державі збитків на суму понад пів мільйона гривень. Директор одного з підприємств орендував державні землі в Рокитнянській громаді для рибогосподарських потреб. Однак, керівник та його знайомий змовились для незаконного видобутку піску з метою його подальшого продажу.

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За допомогою спеціальної техніки ділки видобули майже дві тисячі тонн піску. Згідно з висновками експертиз, збитки державі становлять понад 500 тисяч гривень.

Викриття незаконної діяльності відбулось спільно з Білоцерківським районним відділом Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області.

Слідчі повідомили про підозру обом зловмисникам за фактом незаконного видобування корисних копалин (ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України). Директору підприємства додатково повідомили про підозру за фактом пособництва (ч. 5 ст. 27 ККУ). Обом загрожує покарання від трьох до шести років.

УНН За матеріалами:

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