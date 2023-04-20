На Київщині викрили підпільну нафтобазу - вилучили 130 тонн «бодяжного» пального — Finance.ua

На Київщині викрили підпільну нафтобазу - вилучили 130 тонн «бодяжного» пального Сьогодні 15:14 — Кримінал

На Київщині викрили підпільну нафтобазу - вилучили 130 тонн «бодяжного» пального, Фото: kv.npu.gov.ua

У Київській області викрили масштабну підпільну мережу збуту пального та вилучили контрафакту на 11 млн грн.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

«Правоохоронці провели 11 обшуків на території Києва та Київської області, припинили діяльність підпільної нафтобази та низки мінізаправних станцій. Поліцейські вилучили понад 130 тонн контрафактного бензину, дизелю та газу, чорнову бухгалтерію та близько 800 тисяч гривень», — сказано в повідомленні.

Загальна сума вилученого контрафакту разом з резервуарами, баками, цистернами та іншим обладнанням за цінами чорного ринку становить близько 11 мільйонів гривень.

Злочинну схему організували двоє 41 —річних мешканців столиці. Зловмисники незаконно виготовляли, транспортували, організовували зберігання та реалізацію контрафактних паливно-мастильних матеріалів.

Фото: kv.npu.gov.ua

«Ділки працювали без відповідних документів та ліцензій, сумнівне пальне не відповідало державним стандартам України. Бензин та дизель, що прибував на підпільні бази, зловмисники розводили хімічними рідинами, збільшуючи кількість товару, далі збували клієнтам, які не підозрювали про підробку» — зазначив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Наразі поліцейські встановлюють співучасників злочинної схеми.

За незаконне виготовлення, зберігання, збут, або транспортування з метою збуту підакцизних товарів [ч.3 ст.204 ККУ] фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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