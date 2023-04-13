На Київщині правоохоронці вилучили контрафактне паливо на 360 млн грн — Finance.ua

На Київщині правоохоронці вилучили контрафактне паливо на 360 млн грн Сьогодні 09:36 — Кримінал

На Київщині правоохоронці вилучили контрафактне паливо на 360 млн грн

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу майже 6 тисяч тонн пального. Бензин та дизпалово зберігалися на підприємствах в Обухівському районі Київської області.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки України. Експерти встановили, що нафтопродукти не відповідають вимогам державних стандартів.

«Службові особи двох підприємств налагодили незаконне зберігання та збут паливно-мастильних матеріалів. Пальне зберігали на двох розташованих поруч об’єктах. У подальшому продукцію реалізовували на підконтрольній їм нафтобазі, зокрема за готівку. Детективи БЕБ провели обшуки за адресами зберігання пального та вилучили 3,7 тис. тонн дизпалива та 2,2 тис. тонн бензину марки А-95», — розповіли в пресслужбі.

Як уточнили правоохоронці, орієнтовна вартість вилученої продукції становить 360 мільйонів гривень. Крім того, під час обшуків було виявлено товарно-транспортні накладні та журнал обліку автомобілів, що можуть бути доказами протиправної діяльності.

Обозреватель За матеріалами:

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