На Київщині поки не готовий до зими кожен другий об'єкт — Finance.ua

На Київщині поки не готовий до зими кожен другий об'єкт Сьогодні 19:48 — Казна та Політика

На Київщині поки не готовий до зими кожен другий об'єкт

Готовність до опалювального сезону у Київській області станом на початок липня оцінюють у 46%.

Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської ОДА Олександр Попроцький.

«На початок липня готовність об'єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства області в середньому становить 46,3%», — зазначив він.

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Загалом уже комплексно підготували 2946 житлових будинків; 235 дошкільних закладів; 222 заклади освіти; 214 закладів охорони здоров’я.

Зазначається, що, зважаючи на постійну загрозу руйнувань та пошкоджень інфраструктурних об'єктів ворогом, кожен район і територіальна громада розробили свої Комплексні плани проходження опалювального сезону. Це формування резервів необхідного обладнання та матеріалів для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

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Крім того, створюється запас мобільного обладнання, щоб оперативно реагувати та на місці розв’язувати проблеми.

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Економічна Правда За матеріалами:

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