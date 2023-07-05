На Київщині поки не готовий до зими кожен другий об'єкт — Finance.ua

На Київщині поки не готовий до зими кожен другий об'єкт
Готовність до опалювального сезону у Київській області станом на початок липня оцінюють у 46%.
Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської ОДА Олександр Попроцький.
«На початок липня готовність об'єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства області в середньому становить 46,3%», — зазначив він.
Загалом уже комплексно підготували 2946 житлових будинків; 235 дошкільних закладів; 222 заклади освіти; 214 закладів охорони здоров’я.
Зазначається, що, зважаючи на постійну загрозу руйнувань та пошкоджень інфраструктурних об'єктів ворогом, кожен район і територіальна громада розробили свої Комплексні плани проходження опалювального сезону. Це формування резервів необхідного обладнання та матеріалів для проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Крім того, створюється запас мобільного обладнання, щоб оперативно реагувати та на місці розв’язувати проблеми.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною