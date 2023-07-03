На криптовалюту Ethereum очікує масштабне зростання найближчими місяцями — аналітики Сьогодні 12:20 — Криптовалюта

BTC $30,736.30 у 2018 році. Криптовалютний трейдер, відомий під ніком Bluntz, вважає, що Ethereum (ETH) подає всі ознаки потужного ралі, яке може відбутися найближчими місяцями. До слова, аналітик точно визначив дно ведмежого ринку біткоїна$30,736.30у 2018 році.

За словами криптостратега, від липня і до кінця 202З-го року Ethereum може демонструвати параболічне зростання. Це дасть змогу провідній платформі смартконтрактів значно перевершити Bitcoin.

ETH має прекрасну базову структуру в парі з USD, а його пара з BTC також має дуже хороші ознаки розвороту на високих таймфреймах. Я очікую, що ETH перевершить BTC», — коментує Bluntz.

Експерт вважається досвідченим практиком теорії хвиль Елліотта — підходу до технічного аналізу, який дає змогу визначити майбутню поведінку ціни криптовалюти, аналізуючи психологію криптоентузіастів. Згідно з цією теорією, ефіріум демонструє на графіку п’ятихвильове ралі, причому третя хвиля сигналізує про найкрутіший підйом цифрового активу.

Виходячи з графіків, Bluntz припускає, що Ethereum вже перебуває на ранніх стадіях сплеску третьої хвилі - це може призвести до того, що до закінчення 202З року ETH наблизиться до позначки $4000.

На момент написання новини провідний альткоїн ETH $1,966.63 торгується за $1,946 при ринковій капіталізації $233,9 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $6,5 млрд.

Нагадаємо — друга за розміром ринкової капіталізації криптовалюта з початку року зросла на 59%. Цьогоріч ETH вже міг похвалитися істотними досягненнями — завдяки довгоочікуваному оновленню «Shapella» ефіріум торгувався за $2130. У той же період BTC вперше з червня 2022 року подолав психологічний поріг у $30 000.

noworries За матеріалами:

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