На користь Міноборони стягнуто 6,5 мільйонів гривень з постачальників-порушників — Finance.ua
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На користь Міноборони стягнуто 6,5 мільйонів гривень з постачальників-порушників

Казна та Політика
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Минулого тижня суди ухвалили рішення про стягнення з постачальників-порушників на користь Міністерства оборони 6,5 млн грн за неналежне виконання договірних зобов’язань.
Про це повідомила на брифінгу заступник міністра оборони України Ганна Маляр, зазначивши при цьому, що для фронту вкрай важливо вчасно отримувати всі види послуг, які забезпечує Міноборони.
«Зокрема, минулого тижня були ухвалені судами України рішення на користь нашого відомства щодо стягнення коштів з постачальників-порушників — 6,5 млн грн попередньої оплати, штрафних санкцій за неналежне виконання договірних зобов’язань. Йдеться, наприклад, про порушення строків та обсягу постачання нафтопродуктів на потреби ЗСУ, про порушення строків постачання обладнання для потреб ЗСУ, про невиконання першого етапу дослідно-конструкторської роботи за державним контрактом», — сказала Маляр.
Вона запевнила, що на сьогодні всі постачальники товарів і послуг для ЗСУ «під пильним контролем» Міністерства оборони здійснюють свої зобов’язання. Як тільки вони їх порушують, відомство звертається до судів.
За матеріалами:
УНІАН
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