На кордоні зі Словаччиною тимчасово розблокували рух вантажівок — Finance.ua

На кордоні зі Словаччиною тимчасово розблокували рух вантажівок Вчора 10:39

На кордоні зі Словаччиною тимчасово розблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецке».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску „Вишнє-Нємецке“ в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.

Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в'їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі, уточнили у ДПСУ.

Довідка Finance.ua:

21 листопада на території Словаччини перевізники розпочали блокаду пункту перетину кордону з Україною «Вишнє Нємецьке»;

минулого тижня представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною «Вишнє Нємецьке» зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями;



словацькі перевізники раніше пригрозили повністю заблокувати кордон з Україною, якщо в ситуацію не втрутиться Європейська комісія;



вони вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати — це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною;



водночас Єврокомісія вже встигла попередити, що одна з ключових вимог польських перевізників, які блокують кордон з Україною, не є юридично можливою.



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