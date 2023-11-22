На кордоні зі Словаччиною тимчасово розблокували рух вантажівок — Finance.ua
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На кордоні зі Словаччиною тимчасово розблокували рух вантажівок

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На кордоні зі Словаччиною тимчасово розблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецке».
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
«Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску „Вишнє-Нємецке“ в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.
Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в'їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі, уточнили у ДПСУ.

Довідка Finance.ua:

  • 21 листопада на території Словаччини перевізники розпочали блокаду пункту перетину кордону з Україною «Вишнє Нємецьке»;
  • минулого тижня представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною «Вишнє Нємецьке» зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями;
  • словацькі перевізники раніше пригрозили повністю заблокувати кордон з Україною, якщо в ситуацію не втрутиться Європейська комісія;
  • вони вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати — це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною;
  • водночас Єврокомісія вже встигла попередити, що одна з ключових вимог польських перевізників, які блокують кордон з Україною, не є юридично можливою.
За матеріалами:
Finance.ua
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