На кордоні зі Словаччиною тимчасово розблокували рух вантажівок — Finance.ua

На кордоні зі Словаччиною тимчасово розблокували рух вантажівок
На кордоні зі Словаччиною тимчасово розблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецке».
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
«Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску „Вишнє-Нємецке“ в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.
Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в'їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі, уточнили у ДПСУ.
Довідка Finance.ua:
- 21 листопада на території Словаччини перевізники розпочали блокаду пункту перетину кордону з Україною «Вишнє Нємецьке»;
- минулого тижня представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною «Вишнє Нємецьке» зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями;
- словацькі перевізники раніше пригрозили повністю заблокувати кордон з Україною, якщо в ситуацію не втрутиться Європейська комісія;
- вони вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати — це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною;
- водночас Єврокомісія вже встигла попередити, що одна з ключових вимог польських перевізників, які блокують кордон з Україною, не є юридично можливою.
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