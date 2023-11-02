На кордоні з Польщею можливі проблеми з рухом вантажівок: в ДПСУ назвали причину — Finance.ua

На кордоні з Польщею можливі проблеми з рухом вантажівок: в ДПСУ назвали причину Сьогодні 15:15

На кордоні з Польщею можуть виникнути проблеми із рухом вантажівок. Причому як на виїзд, так і на в'їзд.

Про це повідомляє ДПСУ

«На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників», — йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, планується тривала акція, яка може розпочатися з 3 листопада.

«Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене».

При цьому прикордонники попереджають, що ускладнення руху можливе як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд.

Страйк перевізників у Польщі

В кінці жовтня Україна отримала повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Україна надіслала Польщі дипломатичну ноту із проханням не допустити блокування польськими перевізниками спільного кордону.

Адже воно шкодитиме інтересам обох країн і негативно вплине на торговельні відносини. У зв’язку з загрозою перекриття кордону Україна планувала обговорити з Польщею та Єврокомісією виконання меморандумів щодо пропускної спроможності українсько-польських пунктів пропуску.

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