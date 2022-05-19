На кордонах з ЄС створять нові залізничні термінали – міністр — Finance.ua

На кордонах з ЄС створять нові залізничні термінали – міністр

Вчора 09:42 — Казна та Політика

На кордонах з ЄС створять нові залізничні термінали – міністр

Задля збільшення експортних можливостей України в умовах війни на кордоні із країнами Євросоюзу буде створено нові залізничні термінали.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками засідання Комітету Європарламенту з транспорту і туризму.

«Для збалансування довоєнних обсягів експорту нами вже планується в найближчий рік створити додаткові залізничні термінали на стиках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Очікуємо, що у співпраці з європейськими партнерами збільшимо перевезення вантажів залізницею хоча б на 50% від довоєнного рівня. Це особливо важливо з огляду на залежність світових ринків від українського агроекспорту», — зазначив він.

Водночас збільшено обсяг експорту продукції з високою доданою вартістю, який здійснюють автомобільним транспортом.

«Передусім дякуємо Молдові й Румунії за бездозвільний проїзд автомобільним транспортом як у двосторонньому сполученні, так і для транзиту територією Румунії. Зараз нашу ініціативу вже підтримали 12 країн ЄС і скасували двосторонні і транзитні дозволи для українських перевізників», — зазначив Кубраков.

Крім того, міністр повідомив про створення Дунайського морського кластера, покликаного полегшити роботу портів за умов війни.

«У Чорному й Азовському морях уже створено Дунайський морський кластер, що включає порти, розташовані в Дунайському регіоні. Але його потужності не можуть компенсувати заблоковані чорноморські порти, тому ми звертаємося за підтримкою наших колег. Дякуємо європейським партнерам за допомогу в процесі налагодження логістики і готовність і надалі працювати разом над відновленням країни», — подякував голова Мінінфраструктури.

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