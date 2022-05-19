На кордонах з ЄС створять нові залізничні термінали – міністр — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На кордонах з ЄС створять нові залізничні термінали – міністр

Вчора 09:42Казна та Політика
266
На кордонах з ЄС створять нові залізничні термінали – міністрНа кордонах з ЄС створять нові залізничні термінали – міністр
Задля збільшення експортних можливостей України в умовах війни на кордоні із країнами Євросоюзу буде створено нові залізничні термінали.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками засідання Комітету Європарламенту з транспорту і туризму.
«Для збалансування довоєнних обсягів експорту нами вже планується в найближчий рік створити додаткові залізничні термінали на стиках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Очікуємо, що у співпраці з європейськими партнерами збільшимо перевезення вантажів залізницею хоча б на 50% від довоєнного рівня. Це особливо важливо з огляду на залежність світових ринків від українського агроекспорту», — зазначив він.
Водночас збільшено обсяг експорту продукції з високою доданою вартістю, який здійснюють автомобільним транспортом.
«Передусім дякуємо Молдові й Румунії за бездозвільний проїзд автомобільним транспортом як у двосторонньому сполученні, так і для транзиту територією Румунії. Зараз нашу ініціативу вже підтримали 12 країн ЄС і скасували двосторонні і транзитні дозволи для українських перевізників», — зазначив Кубраков.
Крім того, міністр повідомив про створення Дунайського морського кластера, покликаного полегшити роботу портів за умов війни.
«У Чорному й Азовському морях уже створено Дунайський морський кластер, що включає порти, розташовані в Дунайському регіоні. Але його потужності не можуть компенсувати заблоковані чорноморські порти, тому ми звертаємося за підтримкою наших колег. Дякуємо європейським партнерам за допомогу в процесі налагодження логістики і готовність і надалі працювати разом над відновленням країни», — подякував голова Мінінфраструктури.
За матеріалами: Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.