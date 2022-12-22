На кордон із Польщею повертають електронну чергу: коли можна буде записатися — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На кордон із Польщею повертають електронну чергу: коли можна буде записатися

Казна та Політика
42
На кордон із Польщею повертають електронну чергу: коли можна буде записатися
На кордон із Польщею повертають електронну чергу: коли можна буде записатися
У п’ятницю, 23 грудня, з 12:00 знову можна буде записатися в електронну чергу для перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» вантажними транспортними засобами.
Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.
Відзавтра це буде єдиним можливим способом проїзду через зазначений пункт пропуску на кордоні з Польщею.
Порядок живої черги, який повернули 20 грудня, більше не працюватиме.
Однак наголошується, що найближча дата запису через сервіс «єЧерга» доступна з 12:00 25 грудня, а для вантажів ветеринарної черги — з 12:00 27 грудня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.