На кордон із Польщею повертають електронну чергу: коли можна буде записатися — Finance.ua

На кордон із Польщею повертають електронну чергу: коли можна буде записатися Сьогодні 19:47 — Казна та Політика

На кордон із Польщею повертають електронну чергу: коли можна буде записатися

У п’ятницю, 23 грудня, з 12:00 знову можна буде записатися в електронну чергу для перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» вантажними транспортними засобами.

Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

Відзавтра це буде єдиним можливим способом проїзду через зазначений пункт пропуску на кордоні з Польщею.

Порядок живої черги, який повернули 20 грудня, більше не працюватиме.

Однак наголошується, що найближча дата запису через сервіс «єЧерга» доступна з 12:00 25 грудня, а для вантажів ветеринарної черги — з 12:00 27 грудня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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