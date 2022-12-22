На кордон із Польщею повертають електронну чергу: коли можна буде записатися — Finance.ua

На кордон із Польщею повертають електронну чергу: коли можна буде записатися
У п’ятницю, 23 грудня, з 12:00 знову можна буде записатися в електронну чергу для перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» вантажними транспортними засобами.
Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.
Відзавтра це буде єдиним можливим способом проїзду через зазначений пункт пропуску на кордоні з Польщею.
Порядок живої черги, який повернули 20 грудня, більше не працюватиме.
Однак наголошується, що найближча дата запису через сервіс «єЧерга» доступна з 12:00 25 грудня, а для вантажів ветеринарної черги — з 12:00 27 грудня.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною