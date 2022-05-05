На компанію Цукерберга подали до суду: Meta «вкрала» логотип криптофонду — Finance.ua

На компанію Цукерберга подали до суду: Meta «вкрала» логотип криптофонду

Вчора 17:12 — Фінтех і Картки

Швейцарська компанія Dfinity Foundation подала до суду на компанію мільярдера Марка Цукерберга Meta (колишня Facebook), звинувативши її у плагіаті. Нібито знак нескінченності, який став символом Meta після ребрендингу, дуже схожий на логотип Dfinity.

Як повідомляє Decrypt , на цьому тлі Dfinity Foundation вже звернувся до окружного суду США з позовом щодо порушення прав на свій товарний знак. «Meta і Dfinity прагнуть залучити одних і тих же користувачів, а саме тих, хто шукає інноваційний та інший користувальницький досвід», — йдеться в клопотанні.

Через це фонд Dfinit попросив суддю зобов’язати Meta припинити використання символу нескінченності як свій логотип. Також компанія сподівається, що їй передадуть прибуток, отриманий Meta внаслідок передбачуваного порушення прав на товарний знак.

Журналісти відзначають, що переключення компанії Facebook з Web2 на Web3 (концепція децентралізованого інтернету, що включає серед іншого і метавсесвіт) несе загрозу Dfinity. Втім, вартість цього бренду впала задовго до ребрендингу Facebook.

Сенсом створення Dfinity був Internet Computer — безпечна, децентралізована та економічно ефективна блокчейн-мережа, спрямована на розширення функціональності Інтернету. Нативний токен мережі Internet Computer Protocol (ICP) використовується для оплати комісій та голосування за пропозиції, що визначають майбутнє Internet Computer.

Internet Computer був запущений у травні 2021 року, тоді ж токени ICP надійшли на біржі. Але з того часу ринкова капіталізація проекту впала з $57 млрд до $3млрд, а ICP торгується на рівні $12,8 за токен — це на 98% нижче за його історичний максимум.

Втім, для Meta 2022 видався теж не вдалим. На тлі розчарованого інвесторів звіту за 2021-й акції компанії впали більш ніж на 26% через слабкі результати за квартал, зниження кількості активних користувачів і скромні прогнози.

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