На кінець 2022 року податкова різко збільшила кількість "заблокованих" податкових накладних — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На кінець 2022 року податкова різко збільшила кількість "заблокованих" податкових накладних

Казна та Політика
41
Державна податкова служба (ДПС) України протягом 2022 року зупинила реєстрацію 1 736 824 податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, найбільша кількість «заблокованих» накладних становила: 303 913 — в листопаді, 265 635 — в липні, 256 603 — в жовтні.
Про це повідомив Telegram-канал Українські Новини, посилаючись на відповідь ДПС.
[...] у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, яким складено та/або подано податкову накладну/розрахунку коригування для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.
Місце для вашої реклами
[...] у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу податкової накладної/розрахунку коригування встановлено, що відображена в них операція відповідає хоча б одному критерію ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної/розрахунку коригування, складених платником податку, який відповідає хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється", — йдеться у відповіді ДПС на інформаційний запит.
«Блокування накладних ПДВ насправді позбавляє бізнес оборотних коштів і є примусовим короткостроковим кредитом на користь бюджету. Більшість накладних розблокують після подання бізнесом довгих та стомлюючих пояснень податківцям. Збільшення обсягів блокування частково пояснює зростання надходжень податків під час війни, яким хвалиться Гетманцев та податкова», — прокоментував Telegram-канал Українські Новини.
Нагадаємо, ще в грудні 2022 року електронна петиція до Президента України Володимира Зеленського про необхідність визнання права платника податків на презумпцію невинуватості набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.