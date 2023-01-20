На кінець 2022 року податкова різко збільшила кількість "заблокованих" податкових накладних — Finance.ua

На кінець 2022 року податкова різко збільшила кількість "заблокованих" податкових накладних Сьогодні 15:31 — Казна та Політика

Державна податкова служба (ДПС) України протягом 2022 року зупинила реєстрацію 1 736 824 податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, найбільша кількість «заблокованих» накладних становила: 303 913 — в листопаді, 265 635 — в липні, 256 603 — в жовтні.

Про це повідомив Telegram-канал Українські Новини, посилаючись на відповідь ДПС.

[...] у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, яким складено та/або подано податкову накладну/розрахунку коригування для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

[...] у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу податкової накладної/розрахунку коригування встановлено, що відображена в них операція відповідає хоча б одному критерію ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної/розрахунку коригування, складених платником податку, який відповідає хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється", — йдеться у відповіді ДПС на інформаційний запит.

«Блокування накладних ПДВ насправді позбавляє бізнес оборотних коштів і є примусовим короткостроковим кредитом на користь бюджету. Більшість накладних розблокують після подання бізнесом довгих та стомлюючих пояснень податківцям. Збільшення обсягів блокування частково пояснює зростання надходжень податків під час війни, яким хвалиться Гетманцев та по даткова», — прокоментував Telegram-канал Українські Новини.

Нагадаємо, ще в грудні 2022 року електронна петиція до Президента України Володимира Зеленського про необхідність визнання права платника податків на презумпцію невинуватості набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

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