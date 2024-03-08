На Херсонщині значно збільшать площі для вирощування кавунів — Finance.ua

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На Херсонщині значно збільшать площі для вирощування кавунів

Аграрний ринок
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На Херсонщині значно збільшать площі для вирощування кавунів
На Херсонщині значно збільшать площі для вирощування кавунів
У Херсонській області площі під кавунами планують збільшити у 5 разів — до 1 тисячі гектарів. Водночас овочі в регіоні вирощуватимуть на площі 6 тисяч гектарів.
Про це в ефірі «Суспільного» повідомив в. о. директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов, пише agroter.com.ua.
— Якщо минулого року у нас було посіяно не більше 200 гектарів саме херсонських кавунів, то цього року ми плануємо збільшити показник до тисячі гектарів. І також інших овочевих культур — картоплі, томатів збільшимо майже до п’яти тисяч гектарів. Оскільки це продукція дефіцитна і ціна на неї велика, деякі фермери переходять саме на цю продукцію, — сказав Дмитро Юнусов.
Нагадаємо, до війни у Херсонській області вирощувалося 37,5% від загальної обсягів продукції кавуна в Україні. Минулоріч виробництво кавунів намагалися відновитися на правобережжі, проте заміновані землі та постійні обстріли не давали можливості повноцінно запустити галузь.
За матеріалами:
Finance.ua
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