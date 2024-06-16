На Fin Blogger Award обрали найкращий соціально-відповідальний інвестиційний проєкт — Finance.ua
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На Fin Blogger Award обрали найкращий соціально-відповідальний інвестиційний проєкт

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Засновниця школи фінансів «BY finance» Юлія Баткалова на сцені Fin Blogger Award
Засновниця школи фінансів «BY finance» Юлія Баткалова на сцені Fin Blogger Award
12 червня у Києві відбулася друга церемонія вручення премії Fin Blogger Award 2024, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua, «Мінфін» та «Біржовий університет».
Престижну нагороду Fin Blogger Award вже другий рік поспіль присуджують найкращим українським блогерам, які створюють контент у своїх соцмережах і цим розвивають фінансову грамотність українців та навчають інвестувати.
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Блогери, інвестори та гості свята зібралися у столичному Unit. City, щоб дізнатися, хто ж отримав звання найкращих серед лідерів думок у своїй ніші.
Під час події було названо й переможця у номінації «Найкращий соціально-відповідальний інвестиційний проєкт». Номінацію представляла трійка інфлюенсерів:
  • Тетяна Боримьска — інвесторка, фінрадниця, засновниця школи фінансової грамотності та центру для дітей «CashFlow kids»;
  • Дмитро Хомутенко — автор каналу, де простими словами дають відповіді звичайним українцям на питання про економіку і фінанси;
  • Юлія Баткалова — засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, експертка програми «Ранок вдома».
Серед них найкращим визнали проєкт Юлії Баткалової — онлайн-школу «BY finance», засновану у 2021 році. Як зазначає її засновниця, проєкт має глобальну мету — сформувати фінансову культуру українців, навчити розпоряджатися власним бюджетом, роз’яснити, як збільшити грошову спроможність без ризиків і кредитування.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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