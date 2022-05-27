На eBay зупинили продаж марок «Укрпошти» через великий попит — Finance.ua

На eBay зупинили продаж марок «Укрпошти» через великий попит

Вчора 18:19 — Фондовий ринок

25 травня «Укрпошта» відкрила власний магазин на міжнародній платформі eBay. Там продавали другий тираж поштових марок «Русскій воєнний корабль... всьо!», однак продажі припинилися. Через велику кількість замовлень спрацювали алгоритми захисту платформи eBay.

Як пише Forbes, «Укрпошта» за добу продала на eBay майже 1500 блоків із марками «Русскій воєнний корабль... всьо!». Про це свідчить інформація на самому майданчику.

Ціна блока з трьома марками складала $49,95. Вона включала вартість доставки та $5 внеску до благодійного фонду KSE Foundation. Крім блоку, замовлення включало листівку та конверт «Укрпошти».

Пізніше гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив , що невдовзі робота магазину «Укрпошти» на eBay відновиться. За його словами , на eBay марка теж поставила рекорд.

«Продажі на eBay скоро відновляться, працюємо з командою майданчика, щоб не лякались наших обсягів», — написав він.

Довідка Finance.ua:

23 травня о 14:00 стартував продаж нової серії марок «Укрпошти» з ілюстрацією Бориса Гроха — «Русскій воєнний корабль... всьо». Марка випущена тиражем 5 млн екземплярів, доступна у відділеннях «Укрпошти», а також на онлайн-майданчиках;

ця серія є наступницею вже культової «Русскій воєнний корабль, іді...», вихід якої майже співпав з потопленням флагману Чорноморського флоту рф — крейсеру «Москва» — українськими ракетами «Нептун»;

очікувалося, що новий тираж не викличе такого ажіотажу, як оригінальний. Але у день старту продажів, 23 травня, з самого ранку під Головпоштамтом у Києві та Львові вже вишикувались величезні черги.

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