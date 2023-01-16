На Дніпропетровщині викрита схема з розкрадання продуктів харчування, які призначались для 45 військових частин — Finance.ua
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На Дніпропетровщині викрита схема з розкрадання продуктів харчування, які призначались для 45 військових частин

Кримінал
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На Дніпропетровщині викрита схема з розкрадання продуктів харчування, які призначались для 45 військових частин
На Дніпропетровщині викрита схема з розкрадання продуктів харчування, які призначались для 45 військових частин, Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань блокувало у Дніпропетровській області схему масштабного розкрадання продуктів, які призначалися для Збройних сил України.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за пів року війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.
У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.
Вилучені продукти будуть передані військовим. Також з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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