На Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва — Finance.ua

На Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва Вчора 10:45 — Казна та Політика

На Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Чернігівської обласної воєнної адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Сьогодні ми відкриваємо ще один автомобільний маршрут до міста Києва. Я не буду зараз анонсувати де — чернігівці і так усе розуміють. Автомобільний маршрут працюватиме щодня, з 5 ранку до 21 вечора. Обмеження по руху — до 10 тонн, тому всі фури і всі великогабаритні інші транспортні засоби йдуть іншою дорогою, якою ходили раніше. Обмеження — 10 тонн», — зазначив він.

Орієнтовно раз на тиждень шлях закриватимуть для проведення регламентних робіт.

«Про це заздалегідь повідомлятимемо, щоб жителі області та гості нашого міста планували логістику», — попередив Чаус.

Водночас він закликав не фотографувати, не знімати та не розповідали про новий маршрут у коментарях.

«Чим більше довкола нього буде тиші, тим довше він проіснує», — повідомив він.

Раніше стало відомо про відновлення пошкодженого мосту на Чернігівщині на трасі М-01. Це найкоротший транспортний зв’язок Чернігова з Києвом

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УНІАН За матеріалами:

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