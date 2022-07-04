На Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва — Finance.ua

На Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва
На Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Чернігівської обласної воєнної адміністрації В’ячеслав Чаус.
«Сьогодні ми відкриваємо ще один автомобільний маршрут до міста Києва. Я не буду зараз анонсувати де — чернігівці і так усе розуміють. Автомобільний маршрут працюватиме щодня, з 5 ранку до 21 вечора. Обмеження по руху — до 10 тонн, тому всі фури і всі великогабаритні інші транспортні засоби йдуть іншою дорогою, якою ходили раніше. Обмеження — 10 тонн», — зазначив він.
Орієнтовно раз на тиждень шлях закриватимуть для проведення регламентних робіт.
«Про це заздалегідь повідомлятимемо, щоб жителі області та гості нашого міста планували логістику», — попередив Чаус.
Водночас він закликав не фотографувати, не знімати та не розповідали про новий маршрут у коментарях.
«Чим більше довкола нього буде тиші, тим довше він проіснує», — повідомив він.
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