На Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва — Finance.ua
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На Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва

Казна та Політика
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На Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Чернігівської обласної воєнної адміністрації В’ячеслав Чаус.
«Сьогодні ми відкриваємо ще один автомобільний маршрут до міста Києва. Я не буду зараз анонсувати де — чернігівці і так усе розуміють. Автомобільний маршрут працюватиме щодня, з 5 ранку до 21 вечора. Обмеження по руху — до 10 тонн, тому всі фури і всі великогабаритні інші транспортні засоби йдуть іншою дорогою, якою ходили раніше. Обмеження — 10 тонн», — зазначив він.
Орієнтовно раз на тиждень шлях закриватимуть для проведення регламентних робіт.
«Про це заздалегідь повідомлятимемо, щоб жителі області та гості нашого міста планували логістику», — попередив Чаус.
Водночас він закликав не фотографувати, не знімати та не розповідали про новий маршрут у коментарях.
«Чим більше довкола нього буде тиші, тим довше він проіснує», — повідомив він.
Раніше стало відомо про відновлення пошкодженого мосту на Чернігівщині на трасі М-01. Це найкоротший транспортний зв’язок Чернігова з Києвом

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За матеріалами:
УНІАН
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