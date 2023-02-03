На базі криптовалюти Ripple у Чорногорії з’явиться національна криптовалюта — Finance.ua

На базі криптовалюти Ripple у Чорногорії з’явиться національна криптовалюта Сьогодні 08:12 — Криптовалюта

На базі криптовалюти Ripple у Чорногорії з’явиться національна криптовалюта

Прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович у своєму Twitter оголосив, що уряд країни спільно з Ripple розробляє цифрову валюту для центрального банку (CBDC). Чиновник вже зустрівся з генеральним директором Ripple Бредом Гарлінгхаусом та віцепрезидентом Джеймсом Уоллісом у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«У співпраці з Ripple та Центральним банком ми запустили пілотний проект зі створення першої цифрової валюти або стабільної монети для Чорногорії», — заявив Абазович.

Поки невідомо, який саме офіційний статус матиме нова віртуальна монета, оскільки у Чорногорії на цей час немає власної національної валюти. Країна користується євро попри те, що не є ні частиною єврозони, ні членом Європейського союзу.

Уряд Чорногорії вже кілька місяців досліджує можливості криптоіндустрії, які допоможуть економіці країни. Відомство торік у квітні навіть провело дискусійну панель, присвячену цифровим активам, яку відвідав співзасновник Ethereum Віталік Бутерін. В той самий час батько ефіріуму отримав чорногорське громадянство.

Чорногорія не перша країна, яка намагається ввести цифрові активи у внутрішній обіг. Нагадаємо — вже у цьому році центральний банк Туреччини (TCMB) планує запустити державну криптовалюту. Цифрову ліру інтегрують із системою ідентифікації та платіжною системою FAST. Розробкою, дослідженням та тестуванням CBDC займатиметься Центральний банк у співпраці з Мінфіном та Науково-технічним дослідницьким інститутом Туреччини.

noworries За матеріалами:

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