На базі криптовалюти Ripple у Чорногорії з’явиться національна криптовалюта — Finance.ua
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На базі криптовалюти Ripple у Чорногорії з’явиться національна криптовалюта

Криптовалюта
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На базі криптовалюти Ripple у Чорногорії з’явиться національна криптовалюта
На базі криптовалюти Ripple у Чорногорії з’явиться національна криптовалюта
Прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович у своєму Twitter оголосив, що уряд країни спільно з Ripple розробляє цифрову валюту для центрального банку (CBDC). Чиновник вже зустрівся з генеральним директором Ripple Бредом Гарлінгхаусом та віцепрезидентом Джеймсом Уоллісом у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
«У співпраці з Ripple та Центральним банком ми запустили пілотний проект зі створення першої цифрової валюти або стабільної монети для Чорногорії», — заявив Абазович.
Поки невідомо, який саме офіційний статус матиме нова віртуальна монета, оскільки у Чорногорії на цей час немає власної національної валюти. Країна користується євро попри те, що не є ні частиною єврозони, ні членом Європейського союзу.
Уряд Чорногорії вже кілька місяців досліджує можливості криптоіндустрії, які допоможуть економіці країни. Відомство торік у квітні навіть провело дискусійну панель, присвячену цифровим активам, яку відвідав співзасновник Ethereum Віталік Бутерін. В той самий час батько ефіріуму отримав чорногорське громадянство.
Чорногорія не перша країна, яка намагається ввести цифрові активи у внутрішній обіг. Нагадаємо — вже у цьому році центральний банк Туреччини (TCMB) планує запустити державну криптовалюту. Цифрову ліру інтегрують із системою ідентифікації та платіжною системою FAST. Розробкою, дослідженням та тестуванням CBDC займатиметься Центральний банк у співпраці з Мінфіном та Науково-технічним дослідницьким інститутом Туреччини.
За матеріалами:
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