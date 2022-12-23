На Bayraktar Akıncı поставили та випробували новітню систему наведення — Finance.ua
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На Bayraktar Akıncı поставили та випробували новітню систему наведення

Технології&Авто
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На Bayraktar Akıncı поставили та випробували новітню систему наведення
На Bayraktar Akıncı поставили та випробували новітню систему наведення
На бойовий безпілотник Bayraktar Akıncı поставили та випробували новітню систему наведення.
Про це у Твіттері повідомив технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар.
«Тестові стрільби з використанням комплекту наведення нового покоління GÖKÇE. У яблучко...» — зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно Туреччина здійснила перший успішний запуск надзвукової ракети TRG230IHA, розробленої компанією Roketsan. Запуск було здійснено з безпілотника Bayraktar Akıncı.
Турецькі безпілотники Bayraktar Akıncı оснащують двигунами українського виробництва. Турецька компанія Baykar має намір збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й створювати в Україні Bayraktar Akıncı та Bayraktar Kizilelma — новий безпілотний винищувач.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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