На Bayraktar Akıncı поставили та випробували новітню систему наведення — Finance.ua

На Bayraktar Akıncı поставили та випробували новітню систему наведення
На бойовий безпілотник Bayraktar Akıncı поставили та випробували новітню систему наведення.
Про це у Твіттері повідомив технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар.
«Тестові стрільби з використанням комплекту наведення нового покоління GÖKÇE. У яблучко...» — зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно Туреччина здійснила перший успішний запуск надзвукової ракети TRG230IHA, розробленої компанією Roketsan. Запуск було здійснено з безпілотника Bayraktar Akıncı.
Турецькі безпілотники Bayraktar Akıncı оснащують двигунами українського виробництва. Турецька компанія Baykar має намір збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й створювати в Україні Bayraktar Akıncı та Bayraktar Kizilelma — новий безпілотний винищувач.
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