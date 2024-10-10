Митники зафіксували порушення на 17 млрд з початку року — Finance.ua

Митники зафіксували порушення на 17 млрд з початку року
Протягом січня-вересня 2024 року митниці виявили 7 259 порушень митних правил на 17 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже у 2,5 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Про це повідомляє Державна митна служба.
У 2 273 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 430 млн гривень. Зокрема:
- промислових товарів на суму 304 млн грн;
- транспортних засобів на суму понад 68 млн грн;
- продовольчих товарів на суму понад 52 млн грн;
- валюти на суму 6 млн грн.
У 2 161 справі про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 58,6 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 57,9 млн грн.
На розгляд до суду митницями передано 3 969 справ про порушення митних правил на суму майже 16,6 млрд грн.
За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 1,9 млрд грн.
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