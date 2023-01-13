Митниця торік передала на потреби ЗСУ конфіскованих товарів на 356 мільйонів — Finance.ua

Митниця торік передала на потреби ЗСУ конфіскованих товарів на 356 мільйонів Сьогодні 04:27 — Казна та Політика

Державна митна служба України за 2022 рік передала на потреби оборонців України конфіскованих товарів та транспортних засобів на 356,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби

Зазначається, що у 2022 році найчастіше передавали такі товари:

1231 автомобіль на 167,4 млн грн;

майно військового призначення на суму 44,3 млн грн;

1,5 млн пачок цигарок вартістю 39,6 млн грн;

одяг та взуття на суму 14,6 млн грн;

6482 одиниць комп’ютерної техніки на суму 12,4 млн грн;

837 мобільних телефонів на 10,2 млн грн;

запчастини до авто на суму 10 млн грн;

продукти харчування на 4,5 млн грн;

годинники на 3,3 млн грн тощо.

У Держмитслужбі зазначають, що основними отримувачами стали:

Міністерство оборони України — 299,7 млн грн;

Державна прикордонна служба України — 25,8 млн грн;

Обласні військові адміністрації — 13,8 млн грн;

Міністерство внутрішніх справ України — 9,6 млн грн;

Служба безпеки України — 7,4 млн грн.

Інфографіка: Державна митна служба

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