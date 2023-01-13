Митниця торік передала на потреби ЗСУ конфіскованих товарів на 356 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Митниця торік передала на потреби ЗСУ конфіскованих товарів на 356 мільйонів

Казна та Політика
13
Державна митна служба України за 2022 рік передала на потреби оборонців України конфіскованих товарів та транспортних засобів на 356,4 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.
Зазначається, що у 2022 році найчастіше передавали такі товари:
  • 1231 автомобіль на 167,4 млн грн;
  • майно військового призначення на суму 44,3 млн грн;
  • 1,5 млн пачок цигарок вартістю 39,6 млн грн;
  • одяг та взуття на суму 14,6 млн грн;
  • 6482 одиниць комп’ютерної техніки на суму 12,4 млн грн;
  • 837 мобільних телефонів на 10,2 млн грн;
  • запчастини до авто на суму 10 млн грн;
  • продукти харчування на 4,5 млн грн;
  • годинники на 3,3 млн грн тощо.
У Держмитслужбі зазначають, що основними отримувачами стали:
  • Міністерство оборони України — 299,7 млн грн;
  • Державна прикордонна служба України — 25,8 млн грн;
  • Обласні військові адміністрації — 13,8 млн грн;
  • Міністерство внутрішніх справ України — 9,6 млн грн;
  • Служба безпеки України — 7,4 млн грн.
Інфографіка: Державна митна служба
Інфографіка: Державна митна служба

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.