Митниця почала використовувати штучний інтелект при розмитненні автомобілів — Finance.ua
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Митниця почала використовувати штучний інтелект при розмитненні автомобілів

Технології&Авто
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Митниця почала використовувати штучний інтелект при розмитненні автомобілів
Митниця почала використовувати штучний інтелект при розмитненні автомобілів
Державна митна служба України продовжує курс на діджиталізацію та впровадження інновацій для зручності громадян і бізнесу. Як кажуть у відомстві, ДМС активно використовує штучний інтелект не лише для підвищення ефективності роботи, а й для розробки сучасних сервісів, що спрощують митні процедури.
Про це йдеться у повідомленні митниці.
Одним із таких нововведень стало оновлення розділу «Ввезення легкового автомобіля» в Особистому кабінеті на порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».
Відтепер митна декларація може формуватися ще простіше та швидше, завдяки двом ключовим покращенням:
  • Розпізнавання характеристик автомобіля за VIN-кодом — достатньо ввести VIN, і система автоматично спробує знайти технічні дані транспортного засобу.
  • Автоматичне заповнення частини граф декларації на основі фото техпаспорта — просто завантажте зображення документа і штучний інтелект зчитає всі можливі характеристики автомобіля, що містяться у техпаспорті.
  • Решту даних система запропонує на основі VIN.
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«Ми продовжуємо спрощувати бюрократичні процедури, роблячи митне оформлення зручним, швидким і технологічним. Діджиталізація — це не просто тренд, а реальні кроки для зменшення часу та зусиль громадян під час проходження митних формальностей
Держмитслужба залишається відкритою до нових технологій та потреб громадян, і ми й надалі будемо працювати над розширенням цифрових сервісів, щоб кожен користувач відчув переваги сучасної митниці", — підсумували у митниці.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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