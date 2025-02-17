Митниця почала використовувати штучний інтелект при розмитненні автомобілів — Finance.ua

Митниця почала використовувати штучний інтелект при розмитненні автомобілів Сьогодні 17:33 — Технології&Авто

Митниця почала використовувати штучний інтелект при розмитненні автомобілів

Державна митна служба України продовжує курс на діджиталізацію та впровадження інновацій для зручності громадян і бізнесу. Як кажуть у відомстві, ДМС активно використовує штучний інтелект не лише для підвищення ефективності роботи, а й для розробки сучасних сервісів, що спрощують митні процедури.

Про це йдеться у повідомленні митниці.

Одним із таких нововведень стало оновлення розділу «Ввезення легкового автомобіля» в Особистому кабінеті на порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

Відтепер митна декларація може формуватися ще простіше та швидше, завдяки двом ключовим покращенням:

Розпізнавання характеристик автомобіля за VIN-кодом — достатньо ввести VIN, і система автоматично спробує знайти технічні дані транспортного засобу.

Автоматичне заповнення частини граф декларації на основі фото техпаспорта — просто завантажте зображення документа і штучний інтелект зчитає всі можливі характеристики автомобіля, що містяться у техпаспорті.

Решту даних система запропонує на основі VIN.

Читайте також У «Дії» відновили послугу з перереєстрації автомобілів

«Ми продовжуємо спрощувати бюрократичні процедури, роблячи митне оформлення зручним, швидким і технологічним. Діджиталізація — це не просто тренд, а реальні кроки для зменшення часу та зусиль громадян під час проходження митних формальностей

Держмитслужба залишається відкритою до нових технологій та потреб громадян, і ми й надалі будемо працювати над розширенням цифрових сервісів, щоб кожен користувач відчув переваги сучасної митниці", — підсумували у митниці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.