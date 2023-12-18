Митниця ФРН попередила, що конфісковуватиме посилки з рф — Finance.ua

Митниця ФРН попередила, що конфісковуватиме посилки з рф
Напередодні Різдвяних свят митниця Німеччини нагадала, що на імпорт з росії поширюється заборона щодо широкого кола товарів, через введені санкції за агресію проти України. Відомство попередило, що буде вилучати з посилок товари, які попадають під санкції.
Про це йдеться у пресрелізі митниці ФРН.
У документі наголошується, що «через дестабілізаційні дії росії щодо України, Рада ЄС ухвалила Регламент (ЄС) № 833/2014 від 31 липня 2014 року, який забороняє ввезення до Європейського Союзу різних категорій товарів».
Цей список охоплює безліч товарів, типових для відправки в посилках на свята, таких як целюлоза, папір, деревина, вироби з дерева, каміння, дорогоцінні метали, цигарки, пластмаса і хімічна продукція, включно з косметикою.
Митниця наголосила, що підсанкційні товари з росії можуть бути вилучені та конфісковані. Однак у повідомленні наголошується, що подарункові посилки від приватних осіб із росії іншим приватним особам у ЄС не підпадають під санкції.
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