Минулої зими було запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні — Шмигаль Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

УНН з Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що минулої зими було запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. Про це пише посиланням на засідання уряду.

«Минулої зими запустили 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. У 2025 році плануємо встановити ще 420 установок і котелень, насамперед у прифронтових регіонах», — пояснив прем’єр.

В уряді також повідомили, що бізнес та громадяни активно використовують енергетичні кредити на встановлення газопоршневих, когенераційних установок, вітряків, сонячних панелей та генераторів.

За 10 місяців реалізації програми бізнес отримав понад 10 млрд грн, що дасть йому змогу встановити майже 640 МВт потужності.

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії на тлі потепління с па дає, відповідаючи сезонним показникам. Але користуватися потужними електроприладами варто у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 18:00.

Шмигаль повідомив, що уряд України уклав три угоди, згідно з якими Європейський інвестиційний банк виділить нашій державі 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

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