Минулого року Samsung продала понад 10 млн складаних смартфонів — Finance.ua
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Минулого року Samsung продала понад 10 млн складаних смартфонів

Технології&Авто
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Минулого року Samsung продала понад 10 млн складаних смартфонів
Минулого року Samsung продала понад 10 млн складаних смартфонів
За кілька тижнів до майбутнього заходу Galaxy Unpacked компанія Samsung повідомила, що у всьому світі в 2021 році було продано «майже 10 мільйонів складаних пристроїв».
TM Roh, керівник підрозділу Samsung Mobile Experience (MX) Business, заявив у Samsung Newsroom, що це на 300% більше, ніж у 2020 році, і що він очікує на ще більш «швидкі темпи зростання».
Більшість покупців, 70%, віддали перевагу моделі серії Samsung Galaxy Flip. Більш того, зазначається, що модель Flip 3 виявилася популярнішою за флагманські смартфони компанії.
До речі, аналітики з IDC у лютому повідомляли, що в 2021 році по всьому світу буде поставлено 7.1 мільйона складаних телефонів, включаючи форм-фактори Flip і Fold.
Незалежно від фактичної кількості відвантажених складаних смартфонів, прибуток підрозділу Samsung MX минулого року збільшився, в основному завдяки успішному запуску складаних пристроїв та новітніх телефонів Galaxy S.
Це джерело підтвердило, що на майбутній презентації Unpacked мають бути представлені нові моделі Galaxy Z Fold 4 і Flip 4. Її проведуть 10 серпня. Тут же відбудеться анонс смарт-годинника серії Galaxy Watch Series 5.
За матеріалами:
iLenta
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