Минулого місяця Індія купила рекордну кількість російської нафти — Finance.ua
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Минулого місяця Індія купила рекордну кількість російської нафти

Енергетика
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Минулого місяця Індія купила рекордну кількість російської нафти. Імпорт у 33 рази більший, ніж у 2021 році, пише Bloomberg.
За інформацією від Vortexa Ltd, Індія стала третьою за величиною імпортеркою сирої російської нафти в грудні 2022 року — в середньому 1,2 мільйона барелів на день. Це на 29% більше, ніж у листопаді.
Тепер країна-агресорка є найбільшим джерелом надходження нафти до Індії після того, як кілька місяців тому обігнала Ірак та Саудівську Аравію.
Індія скористалася можливістю закупівлі дешевої нафти, коли чимало інших країн відмовилися від неї після російського вторгнення в Україну.

Які причини різкого зростання закупівель

Різке зростання, ймовірно, є результатом поглиблення санкцій з боку G7 та Євросоюзу, включаючи обмеження ціни в 60 доларів за барель.
"росія, ймовірно, пропонувала свою нафту з привабливою знижкою індійським нафтопереробникам, які випередили Китай як найбільшого імпортера російської нафти",— сказала Серена Хуанг, провідний аналітик Vortexa з Азії.
Крім Urals, Індія збільшила імпорт інших російських марок, таких як Arco, Sakhalin і Varandey.
Єдиний мінус у тому, що Індія, задовольняючи понад 85% свого попиту на нафту шляхом імпорту, стає вразливою до нестабільності цін. Державні нафтопереробні підприємства, яким індійський уряд не дозволяв підвищувати ціни на дизельне пальне та бензин з травня, все більше віддають перевагу дешевшому російському імпорту.
За даними незалежного цінового агентства Argus, у січні російська марка нафти Urals торгувалася на рівні близько 38 доларів за барель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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