Милованов розповів, хто та чому зараз має інвестувати в етичність — Finance.ua

Милованов розповів, хто та чому зараз має інвестувати в етичність

Вчора 13:20 — Казна та Політика

Милованов розповів, хто та чому зараз має інвестувати в етичність

Етичність — це найважливіша валюта, яку бізнес може дозволити собі під час війни. Адже війна рано чи пізно закінчиться, і люди пам’ятатимуть, хто та як себе поводив: який бізнес звільняв людей і різав зарплати, а який — ризикував усім, щоб підтримати армію, суспільство, країну.

Про це у перший день онлайнової конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, розповів президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки 2019-2020 років, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.

«Етика — це така інвестиція під час війни, як вас сприйматимуть по її закінченню. Мені, на жаль, соромно бачити багато бізнесів, які виправдовують війною скорочення зарплат, або невиконання своїх зобов’язань. Це їх наздожене потім, адже після війни весь бізнес буде поділений на той, який разом з країною підтримував перемогу, і той, який рятував себе під час війни», — зазначив він.

На переконання Тимофія Милованова, бути етичним — це не мати розбіжностей між публічними обіцянками та практичними діями. І той бізнес, який дотримуватиметься своїх обіцянок, матиме в підсумку великий капітал.

«Якщо є можливість виконати зобов’язання, навіть якщо війна дозволяє їх не виконувати, я думаю потрібно їх виконати», — впевнений ексміністр.

Також Милованов звертає увагу, що зараз дуже легко втратити репутацію, адже практично будь-кому можна приписати «заробляння грошей на крові». Тому етичність під час війни набагато важливіша, ніж у мирний час. Як мінімум тому, що люди очікують на етичну поведінку від бізнесу.

«Як тільки люди не розуміють, що робить бізнес, і там є прибуток або навіть підозра на прибуток, це можна інтерпретувати, як „заробляння на крові“. Це дуже токсично. Репутація будь-кого під час війни може бути зруйнована. Тому важливо, щоб не було розриву між тим, що ви робите, й тим, що ви говорите публічно», — пояснив він.

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