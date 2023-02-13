Миколаївобленерго отримало 64 тонни обладнання від Польщі — Finance.ua
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Миколаївобленерго отримало 64 тонни обладнання від Польщі

Енергетика
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Міністерство енергетики України передало АТ «Миколаївобленерго» майже 64 тонни гуманітарної допомоги, наданої польською стороною. Обладнання використовуватимуть для проведення ремонтних і відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.
«Польща – надійний партнер України, який з перших днів війни надає нам підтримку для боротьби з російською агресією на усіх фронтах. Енергетика – один з них. Дякуємо польським партнерам за допомогу Миколаївській області, енергетичні об’єкти якої щодня прицільно обстрілюються ворогом», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Гуманітарний вантаж з Польщі, переданий «Миколаївобленерго», зокрема, включає опори та понад 8000 м ізольованого проводу. Загалом з початку повномасштабних бойових дій Міненерго розподілило на «Миколаївобленерго» майже 400 тонн гуманітарної допомоги.
«Ці матеріали допоможуть швидше повернути в домівки жителів області світло і тепло», - наголосив Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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