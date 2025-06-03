Чи плануються відключення електроенергії влітку — прогноз «Укренерго» Сьогодні 21:29 — Енергетика

Чи плануються відключення електроенергії влітку — прогноз «Укренерго»

В «Укренерго» заявили, що наразі немає підстав для запровадження графіків відключень світла, навіть у разі пікового споживання у спекотні дні.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» в коментарі Укрінформу

«Наразі про високий ризик застосування заходів обмеження влітку (навіть у період піку споживання в умовах спеки) — не йдеться. Ремонтна кампанія на основних об’єктах генерації була спланована таким чином, щоб енергосистема була максимально спроможною забезпечити потреби всіх споживачів», — повідомили у компанії.

В Укренерго зауважили, що цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024-му. Крім того, завдяки відновлювальним роботам енергетики повернули до роботи частину пошкоджені минулоріч об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі.

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Позитивно вплинуло на стан енергосистеми також будівництво нових об’єктів розподіленої генерації.

У пресслужбі Укренерго наголосили, що компанія робить усе можливе, щоб магістральні мережі та високовольтні підстанції були готові до зростання навантажень як влітку, так і в наступний осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв раніше заявляв , що ситуація в енергетичному секторі влітку залишатиметься стабільною, якщо вдасться уникнути масштабних ракетних ударів з боку рф.

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