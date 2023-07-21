МВС розширює перелік областей, де проводять прозорі іспити на отримання водійських прав — Finance.ua

МВС розширює перелік областей, де проводять прозорі іспити на отримання водійських прав Сьогодні 15:47 — Особисті фінанси

МВС розширює перелік областей, де проводять прозорі іспити на отримання водійських прав

Пілотний проєкт із забезпечення прозорості складання іспитів для отриманння посвідчення водія з 3 серпня розширять ще на 4 області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram

«7 тижнів тому ми розпочали пілотний проєкт із забезпечення прозорості іспитів для отримання посвідчення водія. У сервісних центрах МВС Київщини, Львівщини, Одещини та Вінничини обладнали камерами екзаменаційні класи та авто, забезпечили запис звуку. Жодних сліпих зон та можливостей підказок», — написав він.

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У кожному пілотному регіоні наразі щодня приймають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів.

З першого разу здає іспити для отримання посвідчення водія лише кожний четвертий.

«Результати пілоту кажуть самі за себе. Тож мною прийнято рішення розширити проєкт: Сумська, Рівненська, Житомирська та Кіровоградська області долучаться з 3-го серпня», — додав Клименко.

Можливість отримати онлайн-талон на практичний іспит у цих регіонах стала доступною з п’ятниці, 21 липня.

Довідка Finance.ua:

з 1 червня у Львівській, Київській, Вінницькій та Одеській областях триває пілотний проєкт із забезпечення прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС;

у класах для складання теорії, а також в автівках сервісних центрів МВС для складання практики, тепер встановлено більше камер спостереження, які не залишають сліпих зон. Відповідно процеси складання іспитів тепер повністю моніторяться.



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