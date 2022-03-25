МТСБУ розірвало двосторонні угоди з росією та білоруссю — Finance.ua

МТСБУ розірвало двосторонні угоди з росією та білоруссю
Через озброєну агресію російської федерації проти України загальні збори повних членів Моторно-транспортного страхового бюро України (МТСБУ) розірвали з національними бюро росії та білорусі двосторонні угоди про взаємне визнання страхових сертифікатів «Зелена картка».
Як повідомляє прес-служба МТСБУ, з 00:00 5 квітня 2022 року будь-які страхові сертифікати «Зелена картка», видані російськими чи білоруськими страховими компаніями, вважаються недійсними на території України.