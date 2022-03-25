МТСБУ розірвало двосторонні угоди з росією та білоруссю — Finance.ua
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МТСБУ розірвало двосторонні угоди з росією та білоруссю

Вчора 19:25Страхування
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МТСБУ розірвало двосторонні угоди з росією та білоруссюМТСБУ розірвало двосторонні угоди з росією та білоруссю
Через озброєну агресію російської федерації проти України загальні збори повних членів Моторно-транспортного страхового бюро України (МТСБУ) розірвали з національними бюро росії та білорусі двосторонні угоди про взаємне визнання страхових сертифікатів «Зелена картка».
Як повідомляє прес-служба МТСБУ, з 00:00 5 квітня 2022 року будь-які страхові сертифікати «Зелена картка», видані російськими чи білоруськими страховими компаніями, вважаються недійсними на території України.

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При цьому транспортні засоби, які не мають відповідного українського полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, є незабезпеченими (незастрахованими).
Окрім цього, з 5 квітня поточного року припиняється дія всіх українських договорів міжнародного страхування «Зелена картка» на території росії та білорусі.
Страховикам повним членам МТСБУ забороняється укладати договори міжнародного страхування «Зелена картка», дія яких поширюється на територію росії чи білорусі.

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За матеріалами: Діло
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