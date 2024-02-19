Може заряджатись під час руху: електромобіль Chrysler представив електромобіль Halcyon — Finance.ua

Може заряджатись під час руху: електромобіль Chrysler представив електромобіль Halcyon Сьогодні 03:06 — Технології&Авто

Може заряджатись під час руху: електромобіль Chrysler представив електромобіль Halcyon, Фото: autogeek

Американський автовиробник представив електромобіль Chrysler Halcyon. Новинка базується на платформі STLA Large, яка ляже в основу восьми нових електромобілів до 2026 року, включаючи майбутні електромобілі Chrysler.

Замість традиційних бічних дзеркал Halcyon оснащено тонкими камерами, які підвищують аеродинамічну ефективність. Двері, мабуть, є найбільшою цікавинкою авто. У той час як передні двері відкриваються традиційно, задні двері на задніх петлях додають вишуканого зовнішнього вигляду.

Фото: autogeek

Цікаво, що Halcyon є хетчбеком. Автомобіль оснастили 22-дюймовими колісними дисками і гумою Pirelli 255/35.

Chrysler вбудував технологію індуктивної зарядки в ходову частину, що дозволяє Halcyon спілкуватися з датчиками під дорогою. Теоретично електромобіль може заряджатися без проводів за допомогою цієї технології Dynamic Wireless Power Transfer у русі.

Концепція також передбачає використання акумуляторів наступного покоління, зокрема передові 800-вольтові літієво-сірчані батареї Lyten, які не використовують марганець, кобальт або нікель і, як наслідок, мають вуглецевий слід на 60% нижчий, ніж у сучасних акумуляторів.

Фото: autogeek

Концепція також є майже повністю автономною з можливостями автономного керування четвертого рівня. Якщо вам не хочеться самостійно керувати автомобілем, Halcyon із задоволенням візьме на себе водіння. У режимі автономного водіння кермо та педалі прибираються, а скляний навіс і лобове скло можна зробити непрозорими для приватності.

Існує навіть режим спостереження за зірками, коли сидіння відкидаються назад, а інформація про зірки та різні сузір'я проектується на лобове скло з доповненою реальністю. Halcyon має кілька режимів, таких як Welcome/Entry і Pre-drive.

Перший дозволяє користувачам розблокувати транспортний засіб за допомогою біометрії обличчя та завести автомобіль без ключа. Пневмопідвіска опускає автомобіль, тому водієві та пасажирам легше сідати. Останній використовує звук, вібрацію та навколишнє освітлення для створення затишного настрою в салоні. На жаль, у компанії нічого не повідомили про силову установку новинки.

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