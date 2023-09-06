Motorola представила новий смартфон — Finance.ua

Motorola представила новий смартфон 06.09.2023, 00:24 — Технології&Авто

Motorola представила новий смартфон, Фото: gsmarena.com

Компанія Motorola презентувала новий бюджетний смартфон Motorola Moto G54.

Про це повідомляє GSM Arena

Пристрій має 16,5-сантиметровий IPS LCD дисплей із роздільною здатністю 1080×2400 пікселів та частотою оновлення екрана у 240 Гц.

У середині встановлений процесор 6 нм Dimensity 7020 та батарея ємністю 5000 міліампер за годину.

Фото: gsmarena.com

Смартфон має 8 Гб операційної пам’яті та 128 Гб внутрішньої. Основна камера має 50 Мп. Товщина Motorola Moto G54 становить 8,04 мм, а вага — 179,7 грама.

Зазначається, що пристрій доступний у трьох кольорах — синьому, зеленому та пурпуровому.

Вартість одного екземпляра — близько 140 євро.

Укрінформ За матеріалами:

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