Motorola представила новий смартфон — Finance.ua

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Motorola представила новий смартфон

Технології&Авто
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Motorola представила новий смартфон
Motorola представила новий смартфон, Фото: gsmarena.com
Компанія Motorola презентувала новий бюджетний смартфон Motorola Moto G54.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 16,5-сантиметровий IPS LCD дисплей із роздільною здатністю 1080×2400 пікселів та частотою оновлення екрана у 240 Гц.
У середині встановлений процесор 6 нм Dimensity 7020 та батарея ємністю 5000 міліампер за годину.
Фото: gsmarena.com
Фото: gsmarena.com
Смартфон має 8 Гб операційної пам’яті та 128 Гб внутрішньої. Основна камера має 50 Мп. Товщина Motorola Moto G54 становить 8,04 мм, а вага — 179,7 грама.
Зазначається, що пристрій доступний у трьох кольорах — синьому, зеленому та пурпуровому.
Вартість одного екземпляра — близько 140 євро.
За матеріалами:
Укрінформ
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