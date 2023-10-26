Motorola показала концепцію гнучкого смартфона-браслета (фото) — Finance.ua

Motorola показала концепцію гнучкого смартфона-браслета (фото) Вчора 22:16 — Технології&Авто

Motorola показала концепцію гнучкого смартфона-браслета (фото), Фото: Engadget

Компанія Motorola в рамках заходу Lenovo Tech World '23 продемонструвала концепцію смартфона з гнучким екраном, який можна прикріпити на руку, як годинник.

Про це пише Engadget.

У прототипі використали 6,9-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю FHD+.

Ідея пристрою полягає в тому, що його можна використовувати як традиційний смартфон, зігнути навпіл, щоб поставити на стіл, і навіть частково згорнути, таким чином перетворивши його на щось схоже на розумний браслет.

Фото: Engadget

У 2016 році Lenovo, яка є материнською компанією Motorola, вже представляла публіці схожий апарат — смартфон CPlus, який також можна було згорнути на запʼясті. Ґаджет із 4,6-дюймовим дисплеєм і дуже товстими рамками так і не випустили в продаж.

Нині крім гнучкого смартфона Motorola представила кілька концепцій штучного інтелекту, одна з яких здатна створювати шпалери для смартфона, аналізуючи одяг користувача.

Фото: Engadget

Також компанія оголосила, що розробляє MotoAI — персонального помічника для ПК і смартфонів, який працює на основі великої мовної моделі (LLM) і може відповідати на запитання, складати чернетки повідомлень, планувати завдання тощо.

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