Motorola готує свій перший складаний смартфон у форматі книжки

Motorola готується вийти на новий для себе сегмент складаних смартфонів у форматі книжки. У мережі з’явився витік, який вперше підтверджує існування моделі Razr Fold, а також розкриває деталі про новий тонкий флагман компанії — Signature. Обидва пристрої, схоже, вже близькі до офіційного анонсу.
Про це пише The Verge.

Motorola Razr Fold

За даними витоку, Motorola Razr Fold стане першим складним смартфоном компанії у форматі книжки, на відміну від звичних розкладачок серії Razr. Інформацію оприлюднив відомий інсайдер Evan Blass, який опублікував слайд із маркетингової презентації пристрою.
Детальні технічні характеристики Razr Fold поки що не розкриваються, однак із витоків відомо, що Motorola робить ставку на вдосконалену систему камер, високу якість основного та зовнішнього дисплеїв, інтеграцію AI-функцій і позиціонування пристрою як нового стандарту для складаних смартфонів, що вказує на прагнення компанії напряму конкурувати з лідерами сегмента, де нині домінують Samsung і китайські виробники.

Motorola Signature

Паралельно з Razr Fold у витоках з’явилися майже повні характеристики нового флагмана Motorola Signature. Раніше цей пристрій фігурував під назвою Motorola Edge 70 Ultra, однак компанія, схоже, вирішила провести ребрендинг.
Motorola Signature отримає потрійну основну камеру з сенсорами по 50 Мп, флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, а також 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті залежно від конфігурації, що дозволяє компанії позиціонувати модель як повноцінний преміальний смартфон, розрахований на користувачів із високими вимогами до продуктивності та якості зйомки.
Однією з ключових особливостей Motorola Signature стане його товщина — лише 6,99 мм при вазі 186 г. Хоча смартфон і не досягає екстремальної тонкості концептів на кшталт Apple iPhone Air, він усе ж виглядає дуже конкурентоспроможним у своєму класі.
double.news
