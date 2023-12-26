Моторне страхове бюро України збільшило загальну суму виплат із Фонду захисту потерпілих на 45% — Finance.ua

Моторне страхове бюро України збільшило загальну суму виплат із Фонду захисту потерпілих на 45% Сьогодні 08:35 — Страхування

Моторне страхове бюро України збільшило загальну суму виплат із Фонду захисту потерпілих на 45%

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) за січень-листопад 2023 року здійснило 6,763 тис. виплат із Фонду захисту потерпілих (ФЗП), що на 33,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Згідно з повідомленням МТСБУ на його сайті, загальна сума таких виплат порівняно із січнем-листопадом зросла на 44,6% - до 393,7 млн грн.

Найбільший обсяг виплат — 269,5 млн грн, або 68,5% за сумою і 4,3 тис. за кількістю припав на виплати за шкоду, заподіяну винуватцями ДТП, які не мають чинного поліса ОСЦПВ . Порівняно з відповідним періодом 2022 року кількість таких виплат зросла на 33%, сума — на 89,1%.

Цей тренд посилюється через соціально-економічні наслідки війни.

Читайте також Від чого залежить вартість каско і скільки коштуватиме страхування для вживаного авто

За водіїв пільгових категорій із ФЗП за звітний період було здійснено майже 1,1 тис. виплат на суму 72,9 млн грн, що на 28,8% більше за кількістю та 46,7% більше за сумою, ніж за аналогічний період 2022 року.

У січні-листопаді 2023 року МТСБУ виплатило 12,1 млн грн за зобов’язаннями страхових компаній, які припинили діяльність і визнані банкрутами.

За зобов’язаннями компаній, які припинили діяльність на ринку ОСЦПВ, але визнані банкрутами в установленому законодавством порядку, здійснено виплати за рахунок наявних у ФЗП МТСБУ гарантійних внесків таких страховиків на суму 34,4 млн грн.

МТСБУ також зазначає, що мінімальними залишаються регламентні виплати за ДТП, спричинені невстановленим транспортним засобом (за такими випадками сплачують лише за фактом загрози життю та здоров’ю) — 4,4 млн грн, спровокованими автомобілями, якими заволоділи внаслідок протиправних дій, — 0,22 млн грн.

Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

open4business За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.