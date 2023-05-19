Мотоцикли Jawa отримали дозвіл на продаж у країнах ЄС — Finance.ua
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Мотоцикли Jawa отримали дозвіл на продаж у країнах ЄС

Фондовий ринок
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Мотоцикли Jawa отримали дозвіл на продаж у країнах ЄС
Мотоцикли Jawa отримали дозвіл на продаж у країнах ЄС
Марка Jawa, що належить індійській корпорації Mahindra, отримала «зелене світло» для продажу мотоциклів на європейському ринку. Строків появи байків на ринку Євросоюзу не оголошено.
Крім Jawa, Mahindra Group володіє також мотоциклетними брендами BSA, Yezdi і Peugeot (крім автомобілів випускає скутери), і, крім того, складає мотоцикли марки Mahindra. Індійським інженерам вдалося підігнати під нормативи Євро-5 Forty Two, Forty Two Bobber та Perak — саме ці три моделі будуть поставлятися на європейський ринок.
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Відмінними рисами всієї трійці є вишуканий класичний дизайн та одноциліндровий двигун з рідинним охолодженням. На Jawa та Forty Two встановлюється 293-кубова «одностволка» з 27 к. с. та 28 Ньютон-метрами. Двигун Perak трохи більший, 334 кубічних сантиметри, 30 к. с. та 31 Ньютон-метр, крім того, Perak сильно нагадує Triumph Bobber, це може сподобатися європейським покупцям.
Всі три мотоцикли будуть конкурувати з іншими класичними моделями, які пропонують Triumph і Royal Enfield, а однією з переваг стане прийнятна ціна. Так, у шоурумі в Нью-Делі можна придбати Perak за дві тисячі доларів США. Щоправда, навряд чи ця сума збережеться в Європі, хоча б через витрати на транспортування мотоциклів.

Довідка Finance.ua

  • нагадаємо, що колись чеську марку Jawa було перекуплено і повернуто до життя фірмою Classic Legends Pvt. Ltd., субсидіарієм Mahindra Group, їй належать 60% акцій, власниками решти сорока є підприємець Анупам Тареджа та Боман Ірані, син Рустома Ірані, засновника компанії Ideal.
За матеріалами:
Телеканал 24
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