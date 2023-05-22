москва приховує чверть видатків бюджету, спрямовуючи їх на поліцію та війну — Finance.ua

москва приховує чверть видатків бюджету, спрямовуючи їх на поліцію та війну Сьогодні 08:34

москва приховує чверть видатків бюджету, спрямовуючи їх на поліцію та війну

Секретні витрати російського бюджету становлять 26% і з початку року сягнули 3 трлн рублів (37,5 млрд доларів). До цих витрат відносяться оборона та національна безпека, а після початку війни до них, ймовірно, додалися витрати на окуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Bell

Як зазначає видання, у загальній структурі видатків секретні статті посідають перше місце, потіснивши все, що держава витрачає на соціальну політику.

При загальних витратах на 16 травня майже 12 трлн рублів, за окремими напрямами розбиті витрати лише з 8,8 трлн рублів. Решта 3,1 трлн рублів — і є секретна частина.

Ще наприкінці березня на «секретні» статті припадала майже третина загальних витрат бюджету, тепер ця частка знизилася до 26%. Але в абсолютних цифрах ці витрати, як і раніше, залишаються на першому місці.

За вирахуванням секретних витрат, з початку року найбільше російська держава витратила на соціальну політику (до цієї статті бюджету належать, наприклад, пенсії) — 2,9 трлн рублів.

Далі йде національна економіка (інфраструктурні витрати) — 1,09 трлн рублів.

І незасекречені витрати на національну оборону — 804,2 млрд рублів.

Частка секретних видатків бюджету, як і в минулі роки, становить трохи більше чверті. А ось що змінилося:

Частка витрат на соціальну політику з початку року становила 23,4% проти 27,2% та 28,2% відповідно за ті ж періоди у минулі два роки.

З початку року помітно зросли витрати на національну оборону, це видно як в абсолютних, так і відносних значеннях. До середини травня на «оборонку» витратили 804 млрд рублів, що майже вдвічі більше, ніж до травня 2022 та 2021 років. У відносних величинах витрати за цією статтею становили 6,75%, що приблизно на 2% більше, ніж за той же період минулого та позаминулого року.

Нагадаємо, прибутки російського бюджету різко скоротилися завдяки західним санкціям. За даними МЕА, у квітні податкові надходження від нафтогазового сектора знизилися на 64% у річному обчисленні.

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