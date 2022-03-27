Мосбіржа з понеділка відновить торги всіма російськими акціями — Finance.ua

Мосбіржа з понеділка відновить торги всіма російськими акціями

Вчора 17:20 — Фондовий ринок

Мосбіржа з понеділка відновить торги всіма російськими акціями, Getty Images

28 березня до торгів на Московській біржі буде допущено корпоративні, регіональні та муніципальні облігації. При цьому зберігається заборона на короткий продаж таких паперів.

Про це повідомляє Центробанк агресора.

Також на біржі будуть доступні всі російські акції, а також іноземних компаній. Раніше на мосбіржі торги проходили лише 33 цінними паперами.

Нагадаємо, московська біржа, найбільша фондова біржа росії, закрилася 25 лютого, наступного дня після початку повномасштабного вторгнення. Біржа відновила роботу лише 24 березня, після місяця простою.

За підсумками першого дня торгів індекс Московської біржі зріс на 4,43%. У п’ятницю, 25 березня, ринок акцій РФ завершив торги падінням, індекс Мосбіржі знизився на −3,7%, індекс РТС на 2,7%.

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