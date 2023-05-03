Morgan Stanley скоротить 3 тисячі робочих місць у другому кварталі – ЗМІ — Finance.ua
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Morgan Stanley скоротить 3 тисячі робочих місць у другому кварталі – ЗМІ

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Американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley планує скоротити близько 3 тисяч робочих місць у другому кварталі — це стане другим раундом скорочень за останні пів року.
Про це пише Reuters із посиланням на джерело.
За словами джерела агентства, повільне укладання угод і складне економічне середовище спонукають інвестбанк переглянути свою чисельність персоналу.
"Останній крок послідував за ще одним кварталом, в якому комісійні від інвестиційно-банківського підрозділу впали, що призвело до зниження загального доходу майже на 2% до 14,5 мільярдів доларів.
Минулого місяця фінансовий директор Morgan Stanley Шерон Єшайя заявила, що «управління витратами» є пріоритетом з огляду на більш широку ринкову невизначеність і підвищену інфляцію", — нагадує видання.
Інвестиційні банки Уолл-стріт постраждали від спаду угод, оскільки інвестори стали більш обережними щодо нестабільних ринків і швидкого зростання відсоткових ставок.
Первинне публічне розміщення акцій також практично зупинилося, оскільки стартапи відкладають дебют на ринку до поліпшення настроїв інвесторів.
За даними Dealogic, у першому кварталі обсяги угод злиття та поглинання скоротилися майже вдвічі порівняно з попереднім роком.
Генеральний директор Morgan Stanley Джеймс Горман заявив у грудні, що банк проведе «скромні» скорочення робочих місць по всьому світу, не називаючи точної цифри.
Станом на кінець березня в банку працювало понад 82 тисячі співробітників, і скорочення торкнеться майже 4% його персоналу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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