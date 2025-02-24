Moody’s знизило рейтинг Nissan до «сміттєвого» рівня — Finance.ua

Moody’s знизило рейтинг Nissan до «сміттєвого» рівня Сьогодні 02:25 — Технології&Авто

Moody’s знизило рейтинг Nissan до «сміттєвого» рівня

Рейтингове агентство Moody’s знизило борговий рейтинг Nissan Motor до «сміттєвого» рівня. Це сталося через кілька днів після того, як Nissan та Honda Motor скасували передбачуване злиття.

Про це пише investing.com.

Moody’s знизило рейтинг старших незабезпечених облігацій Nissan із Baa3, найнижчого інвестиційного рівня, до Ba1. Агентство зберегло негативний прогноз щодо рейтингу компанії.

Зниження рейтингу відбиває слабку прибутковість Nissan, на яку впливає зниження попиту лінійку старіших моделей.

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Компанія відчуває уповільнення продажів у Китаї, а тепер, за даними Moody’s, стикається з труднощами на ринку США.

Негативний прогноз Moody’s враховує ризики, пов’язані з реалізацією нового плану реструктуризації Nissan. Цей план, представлений у листопаді, включає скорочення 9000 робочих місць та зниження глобальних виробничих потужностей на 20%.

Минулого тижня Nissan спрогнозував чисті збитки за фінансовий рік, що закінчується в березні. Цей прогноз з’явився на тлі заходів, що вживаються компанією з реструктуризації для вирішення проблеми слабких продажів.

borgexpert За матеріалами:

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