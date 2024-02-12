Moody’s знизила кредитний рейтинг Ізраїлю, вперше в історії — Finance.ua
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Moody’s знизила кредитний рейтинг Ізраїлю, вперше в історії

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Moody’s знизила кредитний рейтинг Ізраїлю, вперше в історії
Moody’s знизила кредитний рейтинг Ізраїлю, вперше в історії
Міжнародне рейтингове агентство Moody’s понизило кредитний рейтинг Ізраїлю з A1 до А2 вперше в історії.
Про це йдеться в повідомленні Moody’s.
«Moody's Investors Service (Moody's) знизило рейтинги емітента уряду Ізраїлю в іноземній та національній валютах до A2 з A1. Moody’s також знизило пріоритетні незабезпечені рейтинги Ізраїлю в іноземній та національній валюті до А2 з А1, а також пріоритетні незабезпечені рейтинги шельфових облігацій в іноземній валюті та пріоритетні незабезпечені рейтинги програми MTN до A2 з A1. Прогноз «Негативний», — зазначено в повідомленні.
Основною причиною зниження рейтингу зазначають війну з ХАМАС, політичні наслідки, які може викликати ця війна, а також удар по фінансовій системі країни в результаті війни.
Окрім цього, проблемним питанням є осяжність завершення конфлікту, яка поки що незрозуміла.
Зазначають, що Рейтинг A2 також враховує давні сильні сторони, включаючи високі економічні можливості, що є результатом диверсифікованої, високодохідної та стійкої економіки; дуже високу ефективність монетарної політики, нещодавно проілюстровану здатністю центрального банку швидко стабілізувати фінансові ринки; міцний банківський сектор та дуже сильну позицію уряду щодо ліквідності та доступу до ринків.
Ці сильні сторони стримуються фіскальними та борговими показниками, які вже до конфлікту були слабшими, ніж у багатьох суверенних країн з аналогічним рейтингом.
Негативний прогноз відображає думку Moody’s, що ризики зниження рейтингу залишаються на рівні А2.
За матеріалами:
Економічна Правда
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