monobank усунув технічний збій у роботі — Finance.ua

monobank усунув технічний збій у роботі Сьогодні 11:46 — Фондовий ринок

Віртуальний monobank , другий за величиною емітент карток в Україні, повідомив про усунення технічного збою в роботі, що стався у вівторок уранці.

«Піднялися. Ще раз перепрошую», — написав співвласник mono Олег Гороховський у телеграмі.

Раніше Гороховський поінформував про збій у роботі банку, який тривав менше години.

Мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Роман Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи «ТАС» (Київ), і нині обслуговує понад 7 млн клієнтів.

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