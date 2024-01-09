monobank усунув технічний збій у роботі — Finance.ua
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monobank усунув технічний збій у роботі

Фондовий ринок
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Віртуальний monobank, другий за величиною емітент карток в Україні, повідомив про усунення технічного збою в роботі, що стався у вівторок уранці.
«Піднялися. Ще раз перепрошую», — написав співвласник mono Олег Гороховський у телеграмі.
Раніше Гороховський поінформував про збій у роботі банку, який тривав менше години.
Мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Роман Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи «ТАС» (Київ), і нині обслуговує понад 7 млн клієнтів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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