monobank повідомив про DDoS-атаки — Finance.ua

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monobank повідомив про DDoS-атаки

Фінтех і Картки
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Співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі повідомив, що збір на дрони-камікадзе, який запустив волонтер Сергій Притула разом з активістом Сергієм Стерненком, а також збір блогера Ігоря Лаченкова зазнали хакерських атак.
«Потужний DDoS на посилання Лачена, Притули, Стерненка. Паразитне навантаження DDoS на monobank доходить до 6 млн пакетів за хвилину на вхід + трафік 11 Гбіт за хвилину. Це в 35 разів більше за штатні показники», — повідомив Гороховський.
Нагадаємо, 10 жовтня Сергій Притула оголосив збір на дрони після масованого ракетного удару по Україні.
«Друзі, збираємо на помсту! Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM II UAV», — написав Притула.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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