Moneyveo за донати для ЗСУ дарує клієнтам знижку -90% — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Moneyveo за донати для ЗСУ дарує клієнтам знижку -90% Сьогодні 09:50

Moneyveo за донати для ЗСУ дарує клієнтам знижку -90%

За даними української комунікаційної агенції Postmen, за рік повномасштабного вторгнення 90,3% українців долучилися до допомоги ЗСУ. Манівео, як соціально відповідальний бізнес, що активно допомагає українським військовим, вирішила додатково підтримати своїх клієнтів, які донатять, наближаючи нашу перемогу. Для участі в акції «Скрин донату нам — знижка -90% вам» з 13 по 28 червня треба зробити благодійний внесок на будь-яку суму, що містить число 69. Приклад суми: 569 грн, 1069 грн, 100 грн 69 коп. Переказ має бути здійснений на рахунок благодійної організації чи благодійного фонду і містити помітку «на допомогу військовим». Далі необхідно зробити скриншот донату та надіслати через Особистий кабінет Moneyveo. Для цього в розділі «Бонуси» треба натиснути «Отримати промокод» та обрати акцію «Скрин донату нам — знижка -90% вам» зі списку запропонованих. Нижче на екрані з’явиться кнопка «Завантажити скрин/фото». Клієнт отримає свій промокод на email після того, як надішле скриншот донату.

В компанії звертають увагу на те, що знижку -90% на Smart отримають лише 169 учасників, які першими встигнуть застосувати промокод. Промокоди діятимуть тільки 29 червня 2023 року до 12:00.

Нагадаємо, що цього року компанія вже вдруге запускає акцію «Скрин доната нам — знижка -90% вам». За даними Moneyveo, під час першої кампанії, що відбулася в січні-лютому, клієнти перерахували на користь ЗСУ близько 60 000 грн.

Акція діє з 13.06.2023 по 28.06.2023 на всій території України, за винятком районів проведення бойових дій, тимчасово окупованих та оточених територій. ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА». Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Ліцензія Нацкомфінпослуг від 14.05.2015, безстрокова. Кредит «СМАРТ»: строк до 5 років, сума до 25 000 грн, реальна річна процентна ставка від 3,71% річних. Детальні умови надання фінансової послуги та розрахунки реальної річної процентної ставки — на https://moneyveo.ua/uk/loantypesinfo/. Заповнення заявки не гарантує отримання кредиту. Деталі на moneyveo.ua

За матеріалами: Moneyveo

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