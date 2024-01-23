Moneyveo роздала «скарби» клієнтам по всій Україні — Finance.ua

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Moneyveo роздала «скарби» клієнтам по всій Україні

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Moneyveo роздала «скарби» клієнтам по всій Україні
Moneyveo роздала «скарби» клієнтам по всій Україні
Акції Манівео не лише пропонують призи, але й дарують чудові емоції. Так, нещодавно фінтех-компанія завершила свою акцію «Манівеоскарб», в рамках якої в 30 містах України було заховано «скарби» — скляні колби із купюрою у 500 гривень в кожній. Все, що необхідно було зробити учасникам — знайти гроші. Щодня протягом дії акції компанія публікувала на своїх сторінках у Facebook та Instagram сторіз із локацією схованки. Окрім того, кожен щасливчик мав змогу подвоїти виграш, опублікувавши своє фото зі знахідкою у соцмережі.
Беручи участь у подібних акціях, споживачі послуг Moneyveo відкривають для себе ексклюзивні можливості, недоступні для загальної публіки: адже тут і призи, і захоплюючі пошукові квести, і нові цікаві враження. У компанії висловили сподівання, що всім учасникам вдалося насолодитися процесом, а щасливчикам стали у пригоді їхні знахідки у новорічному сезоні.
Зауважимо, що по завершенні активності всі «скарби» знайдено. А 18 щасливчиків заявили про себе, зробивши селфі зі знахідкою і поділившись ними у соцмережах. І це чудовий приклад позитивного досвіду взаємодії з брендом! Адже такі соціальні докази допомагають користувачу стати частиною історії бренду, а потенційним клієнтам -зупинити свій вибір на тих, хто готовий дарувати не лише першокласний сервіс, але й класні емоції.
Акція діяла з 29.11.2023 по 28.12.2023 на всій території України, за винятком районів проведення бойових дій, тимчасово окупованих та оточених територій. ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога». Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Ліцензія Нацкомфінпослуг від 14.05.2015, безстрокова. Заповнення заявки не гарантує отримання кредиту. Деталі на moneyveo.ua
За матеріалами: Moneyveo
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