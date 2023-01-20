Moneyveo надає знижку 90% на Smart клієнтам, які донатять ЗСУ — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Moneyveo надає знижку 90% на Smart клієнтам, які донатять ЗСУ Сьогодні 12:56 — Фондовий ринок

У період дії акції необхідно відправити благодійний внесок на будь-яку суму, що містить число 23, на рахунок благодійної або громадської організації. У призначенні платежу обов’язково зазначте «На допомогу військовим». Приклад суми: 523 грн, 1023 грн, 100 грн 23 коп.

Після цього треба зробити скриншот донату та завантажити його через Особистий кабінет на сайті moneyveo.ua. В компанії пояснюють: «Для цього в розділі „Бонуси“ натисніть „Отримати промокод“ та оберіть акцію „Скрин доната нам — знижка −90% вам“ зі списку запропонованих. Нижче на екрані з’явиться кнопка „Завантажити скрин/фото“. Чекайте на свій промокод. Ми надішлемо його вам на email, коли отримаємо ваш скриншот».

Важливо! Кількість промокодів обмежена. Знижку −90% на Smart отримають перші 500 учасників. Промокоди діятимуть тільки 4 лютого 2023 року до 12:00.

Нагадаємо, Moneyveo з 2018 постачає оргтехніку ОК «Північ», з 2020-го — бере участь у фінансуванні реабілітації військових у центрі Next Step Ukraine. З початку повномасштабної війни компанія перерахувала на потреби ЗСУ 12 млн грн, закупила авто та портативні апарати УЗД для поранених військових. Щомісяця Moneyveo закриває точкові потреби бійців на ліки, екіпірування, одяг, техніку тощо.

Акція діє 20.01.2023–3.02.2023 року на всій території України (за винятком районів проведення бойових дій, тимчасово окупованих та оточених територій). Ліцензія Нацкомфінпослуг

від 14.05.2015, безстрокова. Деталі на moneyveo.ua

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За матеріалами: Moneyveo

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